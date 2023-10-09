Житель Башкирии з-за ревности обвинил сожительницу в краже 25 тысяч рублей

09:29, 09 окт 2023

В суде города Ишимбая рассмотрели дело об уголовном преступлении, совершенном 39-летним горожанином. Он был обвинен в предоставлении заведомо ложной информации.

Согласно данным, предоставленным информационной службой суда, 6 апреля 2023 года, мужчина обратился в правоохранительные органы с жалобой на гражданскую супругу, утверждая, что она похитила у него деньги в размере 25 700 рублей.

Позднее он признался, что предоставил заведомо ложные сведения, приревновав сожительницу. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 10 месяцев с испытательным сроком на один год.

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Автор: Семен Подгорный