Жестокий самосуд в Башкирии: мужчина забил до смерти подозреваемого в краже

20:48, 09 окт 2023

38-летний житель Учалинского района Башкортостана понес наказание за учиненный им самосуд. Став жертвой воровства, подсудимый решил отомстить обидчикам, вооружившись битой.

Как сообщили в информационной службе райсуда, у осужденного похитили сотовый телефон и денежные средства. Он заподозрил в краже двух мужчин. Взяв в руки биту, он отправился к одному из предполагаемых воров домой и жестоко избил его. От травм потерпевший скончался в больнице.

Спустя время учалинец направился к другому подозреваемом и избивал его до тех пор, пока тот не признался в содеянном. Позже врачи диагностировали у потерпевшего закрытую черепно-мозговую травму и поместили в больницу.

Осужденный признался в преступлении. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет в колонии строгого режима.

Вы можете обсудить эту новость и поделиться своим мнением в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во ВКонтакте, и Одноклассники.

Автор: Семен Подгорный