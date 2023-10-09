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Жестокий самосуд в Башкирии: мужчина забил до смерти подозреваемого в краже

Жестокий самосуд в Башкирии: мужчина забил до смерти подозреваемого в краже

20:48, 09 окт 2023

38-летний житель Учалинского района Башкортостана понес наказание за учиненный им самосуд. Став жертвой воровства, подсудимый решил отомстить обидчикам, вооружившись битой.

Как сообщили в информационной службе райсуда, у осужденного похитили сотовый телефон и денежные средства. Он заподозрил в краже двух мужчин. Взяв в руки биту, он отправился к одному из предполагаемых воров домой и жестоко избил его. От травм потерпевший скончался в больнице.

Спустя время учалинец направился к другому подозреваемом и избивал его до тех пор, пока тот не признался в содеянном. Позже врачи диагностировали у потерпевшего закрытую черепно-мозговую травму и поместили в больницу.

Осужденный признался в преступлении. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет в колонии строгого режима.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Учалинский район происшествия убийство суд
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