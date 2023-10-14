В России введена уголовная ответственность за незаконный сбор грибов

11:56, 14 окт 2023

Сегодня вступила в силу поправка в Уголовный кодекс Российской Федерации, устанавливающая наказание за незаконный сбор дикорастущих растений и грибов, занесенных в Красную книгу. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

Согласно новой статье, за сбор или уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения растений и грибов гражданам грозит тюремное заключение на срок до 9 лет и штраф в размере до 3 млн рублей. Ранее за подобные нарушения были предусмотрены лишь административные штрафы, которые не останавливали нарушителей. В связи с этим законодатели посчитали необходимым ввести реальные сроки лишения свободы.

Перечень особо ценных видов растительного и грибного мира, сбор и уничтожение которых влечет уголовную ответственность, утверждает Правительство РФ. В него уже включены десятки видов грибов, среди которых такие популярные как белый гриб, подберёзовик, синяк, каштановый гриб, сыроежки разных видов, моховик зеленый, груздь настоящий, паутинники, трутовики, ежовик коралловидный, грибная капуста, дубовики, боровик, говорушка, млечник древесный и другие.

Таким образом, российские власти надеются сократить браконьерский сбор редких видов флоры и грибов, численность которых в последние годы заметно снижается. Жесткие меры должны защитить уникальную природу страны и сохранить биологическое разнообразие для будущих поколений.

Вы можете обсудить эту новость и поделиться своим мнением в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во ВКонтакте, и Одноклассники.

Автор: Семен Подгорный