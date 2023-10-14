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В Башкирии преступная группировка похищала людей для получения выгоды

В Башкирии преступная группировка похищала людей для получения выгоды

12:08, 14 окт 2023

По данным следственного комитета республики, бандиты действовали в Стерлитамаке и похитили 17 человек. Их незаконно удерживали в центре реабилитации наркозависимых под видом лечения.

Выяснилось, что 11 злоумышленников создали фиктивную фирму по реабилитации от различных зависимостей. Они зарегистрировали ООО «Решение-СТР» и открыли центр реабилитации «Мост», обманывая родственников пациентов, которые хотели помочь своим зависимым родственникам. Людей похищали и привозили в арендованный дом в Кармаскалах.

Там пленников лишали свободы, запирали, контролировали общение и передвижение. Помещения оборудовали решетками, территорию огородили забором, двери закрывали на замки. За нарушения полагались наказания — изоляция, связывание, лишение сна и еды.

Преступную деятельность прекратили совместными усилиями следователей и наркополиции Башкирии. Людей освободили, а бандитам предъявили обвинения в похищении и незаконном лишении свободы.

Суд признал 11 жителей Уфы и Стерлитамака от 32 до 49 лет виновными в разной степени. Главаря приговорили к 6, 5 годам колонии строгого режима, еще троим дали от 5 до 6 лет. Остальные получили условные сроки от 4 до 6 лет. Приговор пока не вступил в силу.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Стерлитамак происшествия суд похищение людей преступление
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