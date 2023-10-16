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Уфимский архитектор едва не лишился 1,3 млн рублей из-за аферы с «Госуслугами»

Уфимский архитектор едва не лишился 1,3 млн рублей из-за аферы с «Госуслугами»

16:29, 16 окт 2023

Архитектор из Уфы стал жертвой мошенничества с использованием государственных электронных услуг. Как сообщили в информационной службе МВД по РБ, 15 октября мужчина обратился в полицию с заявлением о том, что неизвестные лица через сервис "Госуслуги" оформили на него кредиты на крупную сумму.

По словам мужчины, с ним по телефону связалась девушка, представившаяся сотрудницей одной из сотовых компаний. Она сообщила, что нужно сменить абонентский номер и попросила назвать код подтверждения из SMS, который открыл ей доступ в приложение «Госуслуги». Мужчина, не заподозрив неладного, выполнил ее просьбу.

Вскоре выяснилось, что мошенники, получив доступ к личным данным архитектора, оформили от его имени кредиты на сумму 1,3 млн рублей. Деньги пытались перевести на неизвестный банковский счет, но перевод не удался. К счастью, мужчина вовремя понял, что стал жертвой аферы, и обратился в правоохранительные органы. Его средства удалось сохранить.

По информации, предоставленной республиканским МВД, было обработано 15 заявлений о подобных случаях мошенничества, по которым возбуждено 13 уголовных дел. Преступники не всегда успевали довести свой план до конца.

Полиция предупреждает граждан быть бдительными и никому не сообщать конфиденциальные данные, в том числе коды из SMS. Настоящие сотрудники банков никогда не просят проверочные коды или переводить деньги на сторонние счета. При подозрительных звонках лучше положить трубку и обратиться за помощью в полицию. Своевременные действия помогут избежать финансовых потерь от действий мошенников.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа мошенничество
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