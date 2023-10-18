В Башкирии суд оправдал бывшего главврача больницы, где бастовали медики

17:00, 18 окт 2023

Накануне прошло судебное заседание по громкому делу об увольнении медработников в Ишимбае . Напомним, что в начале прошлого года разразился громкий скандал в Ишимбайской центральной районной больнице Республики Башкортостан. Сотрудники скорой медицинской помощи подняли волну протеста против тяжелых условий труда — нехватки кадров, из-за чего им приходилось работать с большими перегрузками. При этом дополнительная оплата за переработку была крайне низкой и не компенсировала их усилия.

В ответ на эту ситуацию медики объявили так называемую «итальянскую забастовку», когда работники строго следуют букве инструкций и правил, не делая ничего сверх установленного. Этот метод протеста привлек внимание как региональных властей, так и прокуратуры. Однако руководство больницы во главе с главврачом Валерием Шапочкиным пошло на радикальные меры — уволило троих наиболее активных участников забастовки, фельдшеров Рамиля Разяпова, Веру Высогорец и Альбину Абдрахманову.

Уволенные работники не смирились с решением администрации и обратились в суд за защитой своих прав. Суд признал их увольнение незаконным и обязал больницу восстановить фельдшеров на работе. Однако, несмотря на решение суда, руководство медучреждения фактически не допустило их к рабочим местам.

Эти события получили широкий общественный резонанс. В апреле 2022 года Валерий Шапочкин был уволен с поста главврача Ишимбайской ЦРБ и устроился в одну из подмосковных клиник. А недавно состоялся суд над ним по обвинению в нарушении прав работников и превышении должностных полномочий при увольнении фельдшеров.

Однако суд оправдал бывшего руководителя больницы, несмотря на позицию обвинения. Прокуратура Башкирии выразила несогласие с таким решением и намерена обжаловать его в вышестоящей инстанции.

Любопытно, что уволенные фельдшеры были не просто недовольными сотрудниками, а активистами независимого профсоюза медработников «Действие». Его куратор Антон Орлов также попал под удар правоохранительных органов. Ему предъявили обвинение в мошенничестве по старому месту работы до профсоюзной деятельности. Орлов осужден на 6,5 лет колонии, хотя сам настаивает на своей невиновности и связывает дело с общественной работой.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Валерий Шапочкин / Vk.com