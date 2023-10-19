Автобусы Уфы попали под пристальное внимание ГИБДД

09:09, 19 окт 2023

Сегодня в Уфе стартовала масштабная проверка пассажирского транспорта. Как сообщили в пресс-службе городской ГИБДД, рейды проводятся с целью повышения безопасности пассажирских перевозок, снижения аварийности и предотвращения нарушений водителями автобусов Правил дорожного движения.

Инспекторы дорожно-патрульной службы совместно с сотрудниками отдела технического надзора выявляют и пресекают различные нарушения, допускаемые водителями общественного транспорта. Особое внимание уделяется техническому состоянию автобусов, их соответствию установленным нормам и стандартам. Также проверяется прохождение водителями медосмотров и инструктажей перед выездом на линию, соблюдение ими режима труда и отдыха. Контролируется также соблюдение норм по перевозке пассажиров.





Автор: Семен Подгорный