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Хабиров разрешил местным властям Башкирии ремонтировать бомбоубежища

Хабиров разрешил местным властям Башкирии ремонтировать бомбоубежища

14:57, 19 окт 2023

Власти городов и районов Башкирии получат полномочия по ремонту и реконструкции объектов гражданской обороны и бомбоубежищ.

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал проект указа, вносящий поправки в действующее положение об организации гражданской обороны в регионе. Согласно новой редакции документа, органы местного самоуправления смогут самостоятельно ремонтировать бомбоубежища и реконструировать системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.

Ранее местные власти имели право лишь создавать и поддерживать в готовности подобные объекты. Теперь же им разрешено проводить полноценный ремонт и модернизацию систем гражданской обороны. Это позволит оперативно реагировать на неисправности и устаревание оборудования, не дожидаясь решений республиканских структур.

Стоит отметить, что в Уфе местоположение бомбоубежищ неизвестно рядовым горожанам. Власти заверяют, что в случае чрезвычайной ситуации информация о ближайших укрытиях будет доведена до населения.

Бомбоубежище в Уфе показали изнутри

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Автор: Семен Подгорный
Теги: бомбоубежище законопроект Хабиров Радий Фаритович
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