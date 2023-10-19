Башкирия хотят лишать прав за закрытые номера на грузовиках

16:03, 19 окт 2023

В Башкирии вновь подняли вопрос об ужесточении ответственности для водителей, закрывающих государственные регистрационные знаки на своих автомобилях и грузовиках. Как сообщили 19 октября в социальных сетях депутаты Госсобрания республики, по мнению спикера Константина Толкачёва, подобные действия позволяют транспортникам обманывать инспекторов на пунктах весового контроля и избегать ответственности за перегруз.

Действительно, в настоящее время в России перегруз грузовиков принял массовый характер, и даже продавцы грузовой техники активно используют возможность перегруза в своей рекламе как конкурентное преимущество. Между тем, регулярное передвижение сверхнагруженных фур является одной из главных причин разрушения дорожного покрытия и мостовых конструкций.

В настоящее время российское законодательство предусматривает за сокрытие госномеров штраф в размере 5 000 рублей или лишение прав на срок до 3 месяцев. Однако за повторное нарушение никакой дополнительной ответственности не предусмотрено. В связи с этим, депутаты Башкирии предложили увеличить штрафы до 10-15 тысяч рублей, а также ввести лишение водительских прав на срок от полугода до года за повторные нарушения. По их мнению, средства от штрафов могли бы направляться на ремонт и содержание дорог.

После получения заключения российского правительства данный проект закона планируется внести в Государственную думу. Однако, по мнению транспортного эксперта Олега Арефьева, ужесточение штрафов вряд ли поможет решить проблему. Гораздо большее значение имеет неотвратимость наказания, чем его размер. В настоящее время основная проблема заключается в том, что водители знают места расположения пунктов весового контроля и научились их обходить. Для эффективности наказаний на каждом таком пункте должен находиться инспектор ГИБДД, но на практике этого не происходит. Поэтому, по мнению эксперта, даже существенное увеличение штрафов не принесет желаемого результата.

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Автор: Семен Подгорный