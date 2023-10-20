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Мэр Межгорья остался за решеткой: суд отказал в домашнем аресте

Мэр Межгорья остался за решеткой: суд отказал в домашнем аресте

09:44, 20 окт 2023

Примерно полгода назад городской совет города Межгорье избрал Вячеслава Калугина временно исполняющим обязанности мэра. За это время Калугин успел несколько раз присвоить средства из городского бюджета.

По информации источников, всего Калугин присвоил себе около 1,3 миллиона рублей, назначая премии и вознаграждения без согласования с городским советом. Эти деньги он потратил на личные нужды.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело против Калугина по статье о присвоении в особо крупном размере. 19 октября суд принял решение заключить мэра под стражу до 27 ноября. Адвокаты Калугина пытались добиться домашнего ареста, но суд отклонил их ходатайство.

При этом летом стало известно, что суд отказался отстранять Калугина от должности врио мэра. Следствие настаивало на отстранении, считая, что Калугин может воспользоваться своим служебным положением. Но суд не увидел в этом необходимости.


Автор: Семен Подгорный
Фото: Mezhgorie.bashkortostan.ru
Теги: Межгорье суд
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