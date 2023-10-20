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Из-за ситуации на Ближнем Востоке в Башкирии введут круглосуточную охрану полицейских участков

Из-за ситуации на Ближнем Востоке в Башкирии введут круглосуточную охрану полицейских участков

10:43, 20 окт 2023

Полиция Башкирии переходит на усиленный режим работы после обострения обстановки на Ближнем Востоке, сообщает издание Мэш Батащ.

В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке правоохранительные органы Башкирии принимают дополнительные меры безопасности.

Согласно вступившему в силу федеральному указу, объекты МВД должны усилить охрану. Теперь у каждого здания круглосуточно будет дежурить вооруженный сотрудник в бронежилете и каске. Кроме того, при отсутствии посетителей предписано закрывать все двери и окна.

Подобные меры принимаются в связи с эскалацией израильско-палестинского конфликта и массовыми акциями протеста в европейских странах. Полиции рекомендовано уделять пристальное внимание скоплениям людей, объединенных религиозными убеждениями.

Напомним, накануне Израиль нанес авиаудар по православной церкви в секторе Газа. В результате погибла девочка, несколько человек получили ранения. В момент удара в храме находилось около 50 человек, подавляющее большинство составляли женщины и дети.

Автор: Семен Подгорный
Теги: полиция Ближний Восток охрана
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