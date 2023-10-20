В Башкирии ребенок упала с карусели и ударился головой об пол

12:01, 20 окт 2023

В конце лета текущего года произошел неприятный инцидент в одной из детских игровых комнат города Нефтекамска в Республике Башкортостан. Маленькая девочка каталась там на карусели, как вдруг оборвался подвес, и ребенок упал на бетонный пол, сильно ударившись головой. К счастью, по заключению экспертов, полученные повреждения не причинили серьезного вреда здоровью пострадавшей.

Тем не менее мать девочки решила добиться справедливости и подала иск в Нефтекамский городской суд с требованием возместить моральный и материальный ущерб. В частности, она просила компенсировать затраты на лекарства и медицинское обследование дочери в размере 5 тысяч рублей. Кроме того, за причиненный моральный вред женщина потребовала выплатить ей 100 тысяч рублей.

Суд, рассмотрев все обстоятельства дела, принял решение частично удовлетворить исковые требования. С руководства игровой комнаты было взыскано 35 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, а также 4192 рубля - в счет возмещения материального ущерба на лечение и обследование пострадавшей девочки.





Автор: Семен Подгорный