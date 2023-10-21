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«Пойдем до конца»: дядя погибшей в аварии Дианы Сафаровой о предстоящем суде над виновником ДТП

«Пойдем до конца»: дядя погибшей в аварии Дианы Сафаровой о предстоящем суде над виновником ДТП

11:56, 21 окт 2023

Предстоящий судебный процесс по делу о гибели блогера из Башкирии Дианы Сафаровой обещает быть непростым для ее родственников. Предварительные слушания намечены на 23 октября. Как рассказал певец и дядя погибшей девушки Анвар Нургалиев на своей личной странице в соцсетях, они готовы идти до последнего.
«Изначально мы не желали сурового наказания для виновника, однако раз уж он избрал четкую бессовестную тактику защиты, будем стремиться к справедливому вердикту суда и пойдем до конца», — высказался он. «За все четыре месяца с его стороны, от его близких не было ни единого звонка, не прозвучало ни слова о прощении, сочувствии. Им абсолютно наплевать на наших детей».

У погибшей женщины осталось трое детей, которые тяжело переживают потерю матери, сообщают близкие. Следствие утверждает, что в момент аварии водитель автомобиля Toyota находился в состоянии алкогольного опьянения и превысил скоростной режим. Обгоняя Honda, за рулем которого была Сафарова, он подрезал ее. Девушка не справилась с управлением, врезалась в ограждение и погибла.
В Башкирии осудят виновника аварии, в которой погибла блогер Диана Сафарова

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В Башкирии осудят виновника аварии, в которой погибла блогер Диана Сафарова
Автор: Семен Подгорный
Теги: суд происшествия аварии смертельная авария Чишминский район
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