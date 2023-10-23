Адвокат семьи погибшей Дианы Сафаровой заявила об угрозах

12:20, 23 окт 2023

В Башкирии адвокату стороны погибшей в ДТП племянницы известного артиста Дианы Сафаровой поступили угрозы от неизвестного.

Адвокат Дианы Сафаровой, погибшей в трагическом ДТП в мае этого года, рассказала о полученных угрозах в свой адрес. Погибшая являлась племянницей народного артиста Республики Башкортостан Анвара Нургалиева и популярной в регионе блогершей.

По словам адвоката, ей позвонил неизвестный с закрытого номера и пригрозил переломать ноги, если она появится в зале суда. Женщина, работающая адвокатом уже более 10 лет, считает, что подобными угрозами могла воспользоваться сторона обвиняемого в аварии, хотя точно установить это не представляется возможным. Несмотря на угрозы, адвокат не намерена отступать и планирует продолжать работу по делу. Возможно, она обратится в правоохранительные органы для защиты своих прав и интересов.

Напомним, трагическое ДТП, в котором погибла Диана Сафарова, произошло в мае этого года в городе Чишмы. По версии следствия, водитель другого автомобиля, обвиняемый по делу, находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения и на большой скорости во время обгона спровоцировал аварию. Девушка погибла. Обвиняемый же скрылся с места происшествия. Без матери остались трое детей, которых взяли на воспитание родные бабушка с дедушкой.

Хотя обвиняемый заявляет, что раскаивается в случившемся, он отказывается принести извинения семье погибшей, ссылаясь на то, что находится под домашним арестом. На вопрос о признании вины подсудимый отвечает уклончиво.





Автор: Семен Подгорный

Фото: стоп-кадр видео «Честно говоря»