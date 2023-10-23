В Башкирии убийца Дины Махияновой может получить 14 лет тюрьмы

15:03, 23 окт 2023

В Белорецком районе Республики Башкортостан завершилось судебное следствие по делу об убийстве Дины Махияновой ее бывшим мужем.

Согласно материалам дела, обвиняемый в августе 2022 года подкараулил свою бывшую жену Дину Махиянову у дома ее родителей и нанес ей около 18 ударов ножом в жизненно важные органы. От полученных ранений женщина скончалась на месте преступления. Помимо этого, мужчина неоднократно подвергал Дину Махиянову физическому и психологическому насилию - избивал и оскорблял ее.

32-летняя Дина Махиянова, мать двоих сыновей 6 и 13 лет, работала начальником отдела администрации Белорецкого района. Ее трагическая гибель от рук бывшего супруга потрясла жителей города.

Государственное обвинение запросило для подсудимого 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Суд признал мужчину вменяемым.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети