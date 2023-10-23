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В Башкирии суд по делу о гибели Дианы Сафаровой проходит за закрытыми дверями

В Башкирии суд по делу о гибели Дианы Сафаровой проходит за закрытыми дверями

18:13, 23 окт 2023

В Республике Башкортостан начался суд над водителем, виновным в гибели Дианы Сафаровой — родственницы народного артиста Анвара Нургалиева.

Как стало известно изданию «Честно говоря», родственникам погибшей и журналистам вход в зал суда был запрещен по настоянию подсудимого и его защиты. Процесс проходил за закрытыми дверями

Анвар Нургалиев признался журналистам, что после случившегося его семья по сей день не оправилась.

«Эта трагедия навсегда останется с нами и будет преследовать всю жизнь», — сказал он.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что 9 мая 2023 года в населенном пункте Чишмы произошло смертельное ДТП. Водитель Тойота Камри на высокой скорости обогнал Хонду Цивик, за рулем которой находилась 32-летняя Сафарова. В результате опасного маневра нарушителя ее автомобиль вылетел с дороги и врезался в ограждение. Женщина погибла на месте.

Виновник аварии скрылся с места происшествия, но позже был задержан полицией. По данному факту возбудили уголовное дело по статье нарушение ПДД.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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