В Башкирии бывший глава сельсовета оказался под следствием

15:49, 24 окт 2023

В Башкирии в отношении бывшего главы сельской администрации возбудили уголовное дело по факту незаконного вмешательства в работу коммерческой организации.

Как стало известно из сообщения прокуратуры республики, в июне текущего года администрация одного из сельсоветов Гафурийского района , заключила контракт с ООО «ЭнергоСтройКомплект» на выполнение работ по обустройству уличного освещения. Сумма сделки превысила 1,2 млн рублей.

В ходе проверки соблюдения законодательства в сфере защиты прав предпринимателей, сотрудники прокуратуры выявили нарушения условий оказания услуг при заключении сделки. Чтобы скрыть допущенные просчеты, руководство сельской администрации в одностороннем порядке расторгло договор с подрядчиком.

По данному факту ведомство направило материалы в следственный комитет. По итогам их рассмотрения в отношении экс-руководителя сельсовета возбуждено уголовное дело по факту незаконного вмешательства в деятельность юрлиц.

Автор: Семен Подгорный