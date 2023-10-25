В Башкирии очередной полицейский попался на взятке в миллион рублей

10:54, 25 окт 2023

Замначальника отдела МВД по Мелеузовскому району Александр Заварзин был задержан сотрудниками УСБ за получение взятки в размере свыше 1 млн рублей. По информации источников, деньги брались за покровительство нелегального бизнеса на подконтрольной Заварзину территории.

Это далеко не первый случай задержания сотрудников правоохранительных органов по подобным обвинениям в республике за последнее время. В апреле текущего года оперативники изъяли крупную партию наркотиков у сотрудника патрульно-постовой службы в Уфе . Полицейский планировал распространять запрещенные вещества методом «закладок». После этого инцидента в его подразделении были проведены массовые служебные проверки.

А в сентябре в незаконной охоте на лося в Гафурийском районе заподозрили высокопоставленного сотрудника — подполковника МВД и начальника отделения материально-технического обеспечения одного из подразделений уфимской Госавтоинспекции Р. Сафуанова. Предположительно, на месте незаконной охоты его застали вместе с коллегой из районного отдела полиции.

Автор: Семен Подгорный