В Башкирии стоматолог-мошенник устанавливал пациентам муляжи вместо имплантатов

12:11, 25 окт 2023

Недавно в башкирском городе Нефтекамске разоблачили мошенника, который выдавал себя за квалифицированного стоматолога и проводил операции по имплантации зубов, не имея на то квалификации.

Как выяснилось в ходе расследования, мужчина, имеющий только среднее медицинское образование, арендовал кабинет в одной из частных клиник города. Там он без соответствующей лицензии принимал пациентов, ставил им диагнозы и рекомендовал установку зубных имплантатов, за что брал внушительную предоплату.

К сожалению, доверчивые пациенты попались на удочку афериста. В общей сложности 10 человек перечислили мошеннику около 370 тысяч рублей за якобы предстоящие операции по имплантации. Однако вместо настоящих имплантатов получили лишь дешевые муляжи. А большинство пациентов так и не дождались обещанного лечения.

Обман раскрылся, когда некоторые из потерпевших обратились в другие стоматологические клиники и выяснили, что имплантаты оказались подделкой. После их заявления в полицию было возбуждено уголовное дело, и аферист-самозванец предстал перед судом.

Суд приговорил мошенника к четырем годам принудительных работ в исправительном центре с удержанием 5 процентов зарплаты в пользу государства. Обвиняемый признал свою вину и уже частично компенсировал нанесенный потерпевшим материальный ущерб.

Автор: Семен Подгорный