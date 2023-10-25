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В Уфе бездомный устроил резню в общежитии

В Уфе бездомный устроил резню в общежитии

14:44, 25 окт 2023

В Уфе разыгралась драма, в результате которой произошло убийство двух человек. Все произошло в феврале 2023 года в общежитии на улице Софьи Перовской.

Четверо знакомых собрались выпить в одной из квартир. Когда алкоголь закончился, 57-летний мужчина без определенного места жительства отправился в магазин за добавкой. Вернувшись, он застал нелицеприятную сцену: 54-летняя женщина, с которой у него ранее были отношения, лежала в постели рядом с 60-летним хозяином квартиры. Охваченный ревностью, мужчина схватил нож и нанес смертельные удары им обоим.

Женщина, имевшая инвалидность 2 группы, не смогла оказать должного сопротивления. Вбежавшая на шум четвертая гостья увидела страшную картину и вызвала полицию. Прибывшие силовики задержали 57-летнего мужчину, который лишь частично признал свою вину.

Суд признал бездомного виновным в убийстве двух человек с особой жестокостью. За содеянное преступник получил 18 лет строгого режима.

Соседи отзывались о погибшем хозяине квартиры негативно. Он много пил, особенно после смерти матери, которая сдерживала его пагубные пристрастия. Однако конфликтов мужчина не искал и вел себя тихо. Изначально соседи даже не подозревали, что его убили.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: следком
Теги: Уфа происшествия Уфа происшествия убийство
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