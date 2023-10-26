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Полиция Башкирии разыскивает родственников 229 неизвестных погибших

Полиция Башкирии разыскивает родственников 229 неизвестных погибших

09:27, 26 окт 2023

Власти Башкирии предоставили данные о количестве неопознанных тел на территории республики.

Согласно информации, предоставленной Министерством внутренних дел РФ, за период с января по сентябрь текущего года на учете в РБ находятся 229 обнаруженных тел, личности которых пока не установлены.

Правоохранительные органы ведут активную работу по идентификации трупов. Отмечается, что по сравнению с предыдущими годами число неопознанных тел в регионе снизилось. Так, за аналогичный период 2021 года на учете было 248 подобных дел, а в 2022 году - 235.

В целом по России ситуация схожая - за первые девять месяцев 2023 года предстоит выяснить личности 13 387 человек.

Автор: Семен Подгорный
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