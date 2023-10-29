Какие нововведения ждут россиян в ноябре 2023 года

11:06, 29 окт 2023

Предстоящий ноябрь принесет ряд важных перемен в законодательстве Российской Федерации. Эти нововведения коснутся многих сфер жизни граждан.

Одним из ключевых событий станет повышение пенсий для отдельных категорий граждан. Речь идет о бывших пилотах гражданской авиации и работниках угольной промышленности, имеющих необходимый трудовой стаж. Помимо этого, надбавки к пенсии получат пожилые люди, достигшие возраста 80 лет.

Еще одна важная новация касается процедуры банкротства физических лиц. С ноября ее смогут инициировать должники с суммой задолженности от 25 000 до 1 миллиона рублей без обращения в суд. Кроме того, вдвое сокращается период, после которого можно вновь подавать на банкротство.

Начнутся также выплаты военным пенсионерам, призванным по мобилизации для участия в специальной военной операции. Они будут получать денежную компенсацию в размере своей пенсии.

Ноябрь 2023 года остается последним месяцем для льготной уплаты налога на сверхприбыль. Этот налог обязаны платить определенные категории предпринимателей и организаций.

Наконец, автопроизводителям предстоит выполнить новое требование по оснащению выпускаемых автомобилей системой ABS, повышающей безопасность вождения.

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Автор: Семен Подгорный