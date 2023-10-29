Жительнице Башкирии пришлось вернуть материнский капитал

11:54, 29 окт 2023

В Уфе была разоблачена схема мошенничества при получении материнского капитала. Жительница города вступила в преступный сговор с неустановленными пока сотрудниками потребительского кооператива и бизнес-фирмы. Совместно ими были подготовлены подложные документы о том, что уфимка якобы взяла кредит, чтобы построить дом в Аургазинском районе республики.

На самом деле её истинной целью было незаконное получение бюджетных средств, выделяемых государством в связи с рождением ребенка. Она не собиралась улучшать свои жилищные условия.

Используя поддельные документы, женщина обманула государственный пенсионный фонд. Не подозревая о мошенничестве, ведомство перечислило ей на банковский счет средства материнского капитала. Получив эти деньги, жительница Уфы распорядилась ими по своему усмотрению.

Таким образом, более 400 тысяч рублей из государственного бюджета были израсходованы незаконно, вопреки их целевому назначению. Разоблачив это мошенничество, суд признал женщину виновной и приговорил к условному наказанию с испытательным сроком на 1 год.

Кроме того, с нее взыскали всю сумму незаконно полученных средств. Что касается ее сообщников, то материалы по ним выделены в отдельное уголовное дело, расследование в отношении этих лиц продолжается.

Автор: Семен Подгорный