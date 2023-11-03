В Башкирии Алика Махиянова, убившего экс-супругу получил 10 лет тюремного срока
10:53, 03 ноя 2023
В ночь на 13 августа 2022 года в одном из домов Белорецка произошло страшное преступление. 38-летний Алик Махиянов жестоко убил свою бывшую жену.
По данным следствия, отношения между супругами были натянутыми уже долгое время. С декабря 2020 года Алик регулярно избивал женщину из ревности и ненависти к ней. Несчастная неоднократно обращалась в полицию с жалобами на побои и угрозы со стороны мужа, но это не останавливало его агрессию.
В тот роковой день женщина вернулась домой после празднования дня рождения подруги. Махиянов подкараулил ее и набросился с ножом. Злоумышленник нанес женщине множественные удары по различным частям тела. От полученных тяжелых травм она скончалась на месте преступления.
Белорецкий межрайонный суд Башкирии признал Алика Махиянова виновным в убийстве и истязании бывшей жены. Подсудимый свою вину не признал. Тем не менее, суд приговорил его к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: Объединенная пресс-служба судов
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