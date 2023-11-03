Мать убитой в Башкирии Дины Махияновой недовольна приговором

19:35, 03 ноя 2023

«Ему дали всего 10 лет колонии строгого режима. Я считаю, этого слишком мало за жизнь моей дочери, которой было всего 31 год. Её дети теперь остались сиротами. Мы обязательно будем подавать апелляцию», — приводит слова матери телеграм-канал «Честно говоря».

Трагическая история смерти Дины Махияновой получила свое продолжение сегодня, когда суд огласил приговор её убийце — бывшему супругу Алику Махиянову. Мать погибшей женщины выразила свое возмущение слишком мягким, по её мнению, наказанием для преступника.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что сегодня в районном суде города Белорецка вынесли решение по делу об убийстве Дины Махияновой. Её бывший супруг Алик Махиянов был признан виновным в убийстве экс-супруги и приговорен к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Автор: Семен Подгорный