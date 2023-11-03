ГИБДД проведёт массовые проверки водителей в Башкирии
22:44, 03 ноя 2023
В предстоящие выходные дни в Республике Башкортостан на автомобильных дорогах будут работать усиленные наряды сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Об этом проинформировал главный государственный инспектор безопасности дорожного движения РБ Владимир Севастьянов.
Он отметил, что запланировано проведение масштабных проверок и рейдов, нацеленных на предотвращение дорожно-транспортных происшествий и нарушений правил дорожного движения.
«В связи с празднованием Дня народного единства инспекторы Госавтоинспекции будут активно задействованы в массовых рейдах против нарушителей правил дорожного движения, особенно нетрезвых водителей. Никакой лояльности к водителям в нетрезвом состоянии нет и быть не может ни в праздничные дни, ни в любое другое время. Сотрудники дорожно-патрульной службы несут усиленную службу. В выходные на региональные и федеральные трассы выйдут работники центрального аппарата Госавтоинспекции», — сообщил Владимир Севастьянов.
Автор: Семен Подгорный
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