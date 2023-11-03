ГИБДД проведёт массовые проверки водителей в Башкирии

22:44, 03 ноя 2023

В предстоящие выходные дни в Республике Башкортостан на автомобильных дорогах будут работать усиленные наряды сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Об этом проинформировал главный государственный инспектор безопасности дорожного движения РБ Владимир Севастьянов.

«В связи с празднованием Дня народного единства инспекторы Госавтоинспекции будут активно задействованы в массовых рейдах против нарушителей правил дорожного движения, особенно нетрезвых водителей. Никакой лояльности к водителям в нетрезвом состоянии нет и быть не может ни в праздничные дни, ни в любое другое время. Сотрудники дорожно-патрульной службы несут усиленную службу. В выходные на региональные и федеральные трассы выйдут работники центрального аппарата Госавтоинспекции», — сообщил Владимир Севастьянов.

Автор: Семен Подгорный

Он отметил, что запланировано проведение масштабных проверок и рейдов, нацеленных на предотвращение дорожно-транспортных происшествий и нарушений правил дорожного движения.