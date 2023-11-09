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Жителя Башкирии наказали за распространение видео частной жизни

Жителя Башкирии наказали за распространение видео частной жизни

09:50, 09 ноя 2023

В декабре 2021 года в башкирском городе Октябрьском произошел неприятный инцидент, связанный с распространением видеозаписи частной жизни.

Местный житель, фамилия которого не разглашается, снял на видео свою знакомую в состоянии алкогольного опьянения. Женщина в это время лежала на полу, не контролируя свои действия. Вместо того, чтобы помочь ей или сохранить это видео в тайне, мужчина решил отправить данную запись работодателю данной женщины.

Как следует из сообщения пресс-службы прокуратуры Республики Башкортостан, после получения работодателем компрометирующего видео в отношении сотрудницы была применена мера дисциплинарного взыскания.

Действия мужчины квалифицировали по статье о незаконном распространении сведений о частной жизни лица. Несмотря на то, что подсудимый не признал свою вину, мировой судья города Октябрьского вынес обвинительный приговор. Мужчине назначено наказание в виде 180 часов обязательных работ.

Пока данный приговор не вступил в законную силу, однако это дело еще раз доказывает, что распространение записей личной жизни без согласия человека является противозаконным и влечет за собой уголовную ответственность. Надеемся, этот случай послужит уроком для тех, кто считает, что может безнаказанно вмешиваться в частную жизнь других людей.

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Автор: Семен Подгорный
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