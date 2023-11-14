В Башкирии мужчина жестоко убил пожилую пару: ему грозит 23 года лишения свободы

В мае 2021 года в деревне Булан-Турган Иглинского района Башкири были обнаружены тела пожилых супругов со следами насильственной смерти. Это преступление вызвало шок у односельчан, которые не могли поверить, что в их тихой деревне могло произойти такое жестокое убийство.

Следователи незамедлительно приступили к расследованию. Были тщательно проверены различные версии, в том числе причастность к преступлению родственников и знакомых погибших. Также изучались личности потерпевших и детали их недавних контактов.

Вскоре выяснилось, что незадолго до трагедии дом посещал 35-летний мужчина из Челябинской области, который ранее проводил на участке потерпевших строительно-монтажные работы. Под тяжестью собранных улик он сознался в содеянном.

Как рассказал преступник, он проник на территорию дома и подкараулил выход хозяина. Затем жестоко убил его, нанеся множественные удары ножом, гвоздодёром и топором. Зайдя в дом, злоумышленник таким же образом лишил жизни и пожилую хозяйку.

После этого убийца обыскал дом в поисках ценностей и похитил деньги в сумме 106 тысяч рублей, два мобильных телефона и сигнальный пистолет. Орудия преступления он выбросил в озеро, а сам скрылся в Великом Новгороде. Часть похищенных средств преступник потратил на погашение кредитов.

14 ноября 2023 года в Верховном суде Республики Башкортостан прошли прения сторон по этому резонансному делу. Государственный обвинитель попросил суд признать подсудимого виновным и назначить ему 23 года лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 2 года. Такое суровое наказание должно стать справедливым возмездием за столь жестокое преступление, лишившее жизни мирных жителей деревни.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: следком