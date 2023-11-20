40-летний житель Башкирии за месяц совершил 4 преступления

В Башкирии житель одного из сел за короткий промежуток времени совершил сразу несколько преступлений.

В межрайонном суде Кугарчинского района рассматривалось уголовное дело в отношении 40-летнего мужчины, проживающего в селе Мраково. Ранее гражданин неоднократно привлекался к уголовной ответственности. На этот раз выяснилось, что с 2 по 28 мая текущего года он успел совершить сразу четыре противоправных действия.

В частности, мужчина был обвинен в угрозе убийством в отношении другого человека. Кроме того, он нанес легкий вред здоровью потерпевшему, используя предмет в качестве оружия. Еще одним преступлением стала кража денежных средств с банковского счета одного из граждан. И наконец, обвиняемый совершил хищение имущества, причинив значительный материальный ущерб.

Все эти противоправные эпизоды произошли в течение одного месяца, что, безусловно, свидетельствует о криминальных наклонностях данного жителя.

В ходе судебного разбирательства мужчина признал свою вину по всем пунктам предъявленного обвинения. Суд принял решение о его виновности и приговорил к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Пока приговор не вступил в законную силу.

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Автор: Семен Подгорный