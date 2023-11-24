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В Башкирии приняли закон о бесплатной помощи на дому для инвалидов войн

В Башкирии приняли закон о бесплатной помощи на дому для инвалидов войн

В Башкирии принят важный закон, направленный на поддержку инвалидов боевых действий и других категорий граждан. Теперь они смогут получать комплекс социальных услуг на дому бесплатно.

Эта инициатива исходила от депутатов Госсобрания Республики Башкортостан, которые единогласно одобрили соответствующий законопроект в окончательном чтении. Как пояснил спикер парламента Константин Толкачев, речь идет об уборке жилых помещений, стирке и глажке белья, помощи в приготовлении пищи, организации досуга и многих других услугах.

Главная цель закона - оказать поддержку людям, которые в силу инвалидности, травм, заболеваний и по другим уважительным причинам не могут полноценно себя обслуживать и нуждаются в посторонней помощи. К их числу в первую очередь относятся инвалиды боевых действий, получившие ранения или контузии при исполнении воинского долга, в том числе в ходе спецоперации на Украине. Многие из них прикованы к постели или креслу-коляске, поэтому возможность получать услуги на дому критически важна.

Помимо этого, бесплатными социальными услугами на дому смогут воспользоваться ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и осаждённого Севастополя, труженики тыла. Поддержка будет оказана и тем, кто работал на строительстве оборонных объектов, железных дорог, военных аэродромов в прифронтовой полосе.


Автор: Семен Подгорный
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