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В Башкирии полицейские потребовали 100 тысяч рублей с избитого ими мужчины

В Башкирии полицейские потребовали 100 тысяч рублей с избитого ими мужчины

В Уфе был оглашен приговор двум сотрудникам полиции Роману Байбородову и Тимуру Сайфуллину, которые потребовали взятку с местного жителя после того, как тот напал на них. История, ставшая основанием для вымогательства, произошла в 2022 году в микрорайоне Черниковка.

Тогда Байбородов и Сайфуллин отправились по вызову в местное кафе, откуда поступило сообщение о краже мобильного телефона. На месте происшествия полицейские обнаружили подозреваемого в краже и попытались задержать его для дальнейшего разбирательства. Однако друг задержанного решил помешать этому.

Сначала приятель пытался физически помешать полицейским увезти знакомого в отделение. Но после неудачной попытки освободить друга, он перешел к более решительным действиям. Мужчина сел в свой автомобиль, перегородил им путь следования полицейской машины и выбежал с битой в руках. Ему удалось нанести удар по ноге одного из полицейских, после чего его тоже задержали.

Уже в отделении полиции Байбородов и Сайфуллин стали избивать обоих задержанных. Кроме того, они пригрозили отомстить за оказанное сопротивление, возбудив против мужчин уголовное дело. По словам полицейских, единственный способ этого избежать - заплатить им 100 тысяч рублей.

Однако вымогательство провалилось - во время передачи части обещанной суммы полицейские были пойманы с поличным. Несмотря на то, что на суде они отрицали свою вину, Байбородов и Сайфуллин были приговорены к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, каждый из осужденных должен выплатить по 50 тысяч рублей в качестве компенсации потерпевшему. При этом приговор пока не вступил в законную силу.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия суд
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