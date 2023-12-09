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В Башкирии вынесен приговор убийцам и грабителям, пытавшимся похитить 2 миллиона рублей

В Башкирии вынесен приговор убийцам и грабителям, пытавшимся похитить 2 миллиона рублей

В Республике Башкортостан вынесен приговор двум гражданам соседнего государства за совершение особо тяжких преступлений - разбоя и убийства.

Как стало известно из сообщения Следственного управления СКР по РБ, в октябре прошлого года осужденные вместе с сообщником задумали ограбление местного предпринимателя, у которого они ранее работали водителями. Преступники рассчитывали завладеть крупной суммой наличных денег - около двух миллионов рублей, якобы хранившихся в доме бизнесмена от продажи автомобилей.

В назначенный вечер троица, вооружившись холодным оружием и инструментами, проникла на территорию домовладения. Их заметил 50-летний рабочий, проживавший там же на территории. Злоумышленники жестоко напали на мужчину, нанеся ему множественные удары ножом и топором. Затем они попытались пробраться в дом, однако их планам помешали своевременные действия хозяев - предпринимателя и его супруги.

Благодаря слаженным действиям правоохранительных органов удалось в кратчайшие сроки установить личности злоумышленников и задержать двоих из них. Один скрывался в Стерлитамаке, второй - в Москве. Третий сообщник до сих пор находится в розыске.

Суд приговорил 40-летнего подсудимого к 16 годам лишения свободы. Его 45-летний сообщник получил 8 лет и 6 месяцев колонии строгого режима. В отношении разыскиваемого третьего участника преступной группы возбуждено отдельное уголовное дело.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: предоставлено пресс-службой СУ СК РФ по РБ.
Теги: происшествия убийство суд
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