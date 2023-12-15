ГИБДД Уфы анонсировала двухдневные рейды

Власти Уфы объявили о проведении масштабных проверок автомобилистов в ближайшие два дня - сегодня и завтра. Как сообщает городское управление Госавтоинспекции, данные проверки призваны не только выявлять нарушения правил дорожного движения, но и не допустить управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Отдельное внимание в ходе рейдов будет уделено соблюдению требований безопасной перевозки детей-пассажиров. К сожалению, многие родители пренебрегают элементарными мерами предосторожности, не пристегивая ребенка ремнями или не используя специальные удерживающие устройства. Это категорически недопустимо и чревато тяжелыми последствиями в случае ДТП.

В целом все автовладельцы Уфы призываются к повышенному вниманию на дорогах, строгому соблюдению скоростного режима и других требований ПДД. Ответственное поведение каждого участника движения - залог общей безопасности. Будьте предельно аккуратны и осторожны за рулем в ближайшие дни!

Автор: Семен Подгорный