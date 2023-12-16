Житель Башкирии напившись едва не убил собственную жену

В Башкирии мужчина средних лет подвергся судебному разбирательству за жестокое обращение и угрозы в адрес собственной супруги.

Как стало известно, 8 октября в одном из населенных пунктов Ермекеевского района 42-летний местный житель сильно выпил и начал буянить. В приступе агрессии он набросился на жену - схватил ее за горло, стал душить и угрожать убийством. Затем ударил ее наотмашь и зашел в дом.

Однако издевательства над бедной женщиной на этом не завершились. На кухне пьяный дебошир схватил находившийся в кармане перочинный нож, приставил лезвие к горлу супруги, продолжая повторять слова об убийстве. Испугавшись за свою жизнь, потерпевшая, как только представилась возможность, сбежала и вызвала полицию.

Протрезвев, муж постарался загладить вину и попросил прощения, но уже ничего нельзя было исправить. В результате противоправных действий, а именно угроз расправой, в отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело. Суд признал вину 42-летнего подсудимого доказанной и назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ.

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Автор: Семен Подгорный