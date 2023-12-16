Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

Житель Башкирии напившись едва не убил собственную жену

Житель Башкирии напившись едва не убил собственную жену

В Башкирии мужчина средних лет подвергся судебному разбирательству за жестокое обращение и угрозы в адрес собственной супруги.

Как стало известно, 8 октября в одном из населенных пунктов Ермекеевского района 42-летний местный житель сильно выпил и начал буянить. В приступе агрессии он набросился на жену - схватил ее за горло, стал душить и угрожать убийством. Затем ударил ее наотмашь и зашел в дом.

Однако издевательства над бедной женщиной на этом не завершились. На кухне пьяный дебошир схватил находившийся в кармане перочинный нож, приставил лезвие к горлу супруги, продолжая повторять слова об убийстве. Испугавшись за свою жизнь, потерпевшая, как только представилась возможность, сбежала и вызвала полицию.

Протрезвев, муж постарался загладить вину и попросил прощения, но уже ничего нельзя было исправить. В результате противоправных действий, а именно угроз расправой, в отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело. Суд признал вину 42-летнего подсудимого доказанной и назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ.

В Башкирии убившую мужа женщину приговорили к 8 годам тюрьмы

Читайте также:

В Башкирии убившую мужа женщину приговорили к 8 годам тюрьмы
Автор: Семен Подгорный
Теги: Ермекеевский район происшествия суд
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok