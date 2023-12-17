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В Башкирии от зрелого мужчины забеременела школьница

В Башкирии от зрелого мужчины забеременела школьница

В июне 2023 года 15-летняя ученица школы башкирского города Благовещенска обнаружила, что находится в положении. Девушка поняла, что беременна, после того как вступила в интимную связь со своим 26-летним знакомым.

Информация о случившемся поступила в правоохранительные органы региона. Было возбуждено уголовное дело по факту совершения полового акта и иных действий сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Мужчина, являющийся отцом будущего ребенка девушки, был задержан.

На судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину в инкриминируемом деянии и искренне раскаялся в содеянном.

«В настоящее время молодые люди проживают раздельно, однако планируют вступить в брак. Они уже подали документы для регистрации отношений в орган записи актов гражданского состояния, но получили отказ в связи с тем, что невесте еще не исполнилось 16 лет», — прокомментировали в пресс-службе соответствующего ведомства.

Итогом судебного разбирательства стал обвинительный приговор — мужчина признан виновным и осужден к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Автор: Семен Подгорный
Теги: происшествия суд Благовещенск
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