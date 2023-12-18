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Спецоперация ГИБДД в Башкирии: водителей будут штрафовать за проблемы с номерами

Спецоперация ГИБДД в Башкирии: водителей будут штрафовать за проблемы с номерами

Власти Башкортостана предупредили водителей о начале специальной операции по выявлению нарушений, связанных с государственными регистрационными знаками автомобилей.

18 декабря в республике стартовала профилактическая акция "Государственный регистрационный знак", организованная подразделением ГИБДД. Как сообщили в пресс-службе ведомства, основной целью рейда является предотвращение правонарушений, которые связаны с использованием транспортных средств с поврежденными, поддельными или находящимися в розыске номерами.

Инспекторы ГИБДД также ставят задачу повысить осведомленность водителей о высоких рисках быть задержанными за подобные нарушения в рамках данной операции. По замыслу организаторов, это должно сформировать у участников дорожного движения понимание недопустимости эксплуатации автотранспорта с проблемными или незаконными регистрационными знаками.

Спецоперация продлится до 22 декабря. За это время сотрудники Госавтоинспекции проведут целенаправленные рейды на дорогах региона с целью выявления транспортных средств с нарушениями правил регистрации и использования государственных регистрационных знаков.


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Автор: Семен Подгорный
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