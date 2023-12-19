В Башкирии главбух РОВД похитила 18 млн рублей из зарплат сотрудников

В Республике Башкортостан главный бухгалтер районного отдела полиции подозревается в хищении крупной суммы денег.

Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении женщины, которая работала главбухом отдела МВД России по Салаватскому району. Ей инкриминируются присвоение и растрата денежных средств, совершенные должностным лицом с использованием служебного положения в особо крупном размере. Также ее подозревают в незаконном обороте платежей.

По версии следствия, подозреваемая похищала деньги на протяжении нескольких лет - с 2019 по 2023 годы. Имея доступ к системе начисления заработной платы сотрудникам, она вносила в нее недостоверные данные и переводила средства со счетов отдела полиции на свой личный счет.

Противоправные действия главного бухгалтера были выявлены в ходе внеплановой проверки, инициированной собственной службой безопасности МВД республики. После этого на имущество подозреваемой был наложен арест.

В пресс-службе МВД Башкортостана прокомментировали, что в ходе расследования также установлено: часть похищенных главбухом средств переводилась гражданам, не имеющим отношения к правоохранительным органам. В ведомстве подчеркнули, что в случае доказательства вины этого сотрудника полиции, она понесет справедливое наказание в соответствии с действующим законодательством.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети