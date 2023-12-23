В Башкирии задержали браконьеров с добытым лосем в машине

В Башкирии были задержаны браконьеры, незаконно охотившиеся на лося в Белорецком районе . О данном инциденте сообщила пресс-секретарь министерства экологии Республики Башкортостан Р. Газина.

Происшествие случилось ночью с 22 на 23 декабря. Сообщается, что припаркованный у обочины автомобиль марки "Нива", принадлежащий нарушителям, был замечен сотрудниками Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Осмотрев подозрительное транспортное средство, стражи порядка обнаружили только что добытую тушу животного. После этого на место происшествия прибыл государственный инспектор по охране природы Айгиз Мусин.

Как передают в ведомстве, пассажиры и водитель задержанной машины поначалу давали противоречивые показания, но в конечном итоге признались в том, что отстрелили лося на охотничьих угодьях, закрепленных за Ассоциацией охотников и рыболовов Республики Башкортостан. Ущерб охотничьим ресурсам был оценен в 240 тысяч рублей. По данному факту ведется следствие.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: минэкологии РБ