В Башкирии ГИБДД экстренно оповещает водителей: на дорогах начинается сущий кошмар

На прошлой неделе начальник ГИБДД Республики Башкортостан Владимир Севастьянов через свой телеграм-канал предупредил автомобилистов о возможных сложных погодных условиях на дорогах региона.

В своем сообщении главный Госавтоинспектор республики отметил, что в Башкирии в последнее время наблюдаются резкие перепады температуры воздуха. Это приводит к выпадению осадков в виде мокрого снега, который в сочетании с порывами ветра до 15 м/с создает повышенную зимнюю скользкость на проезжей части.

В связи с этим Севастьянов призвал водителей учитывать текущие погодные условия и максимально соблюдать ПДД для обеспечения безопасности на дорогах. Он также порекомендовал пешеходам быть особенно внимательными при переходе проезжей части, не оставлять без присмотра детей.

Глава ГИБДД напомнил, что водители, попавшие в трудную ситуацию на скользких дорогах Башкирии, могут круглосуточно обращаться за помощью в Госавтоинспекцию республики по телефону: 8 (347) 235-84-02, 233-27-31.





Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ