В Башкирии темпераментный мужчина позволил себе лишнее с женой в постели

В конце сентября в отдел полиции Белорецкого района Башкирии поступило сообщение из местной больницы о госпитализации избитой женщины. Как только информация дошла до правоохранителей, на место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы.

Полицейские в ходе проведенной проверки выяснили, что пострадавшая - жительница населенного пункта Хусаиново, которую жестоко избил собственный супруг.

Как показало расследование, за пару дней до инцидента женщина на личном автомобиле поехала в районный центр для продажи молока. По дороге домой она решила слегка перекусить и выпила немного алкоголя. В итоге ее заметили инспекторы ДПС и за вождение в нетрезвом виде оформили протокол. Женщине запретили управлять транспортным средством, и ее мужу пришлось ехать в город, чтобы забрать машину вместе с супругой.

Вернувшись домой, супружеская пара продолжила распитие спиртного. Ближе к ночи, когда жена уже спала, муж в приступе ярости нанес ей множественные удары подручными предметами - вначале печным совком, а затем стульчиком.

Спустя сутки избитая женщина все же обратилась в больницу. Врачи диагностировали у нее перелом пальца, руки и многочисленные кровоподтеки по всему телу.

Правоохранители возбудили в отношении агрессивного мужчины уголовное дело. На данный момент следственный отдел завершил расследование, материалы которого уже переданы в суд для вынесения приговора. Санкции инкриминируемой подозреваемому статьи предусматривают наказание вплоть до лишения свободы сроком до 5 лет.

Автор: Семен Подгорный

Фото: freepik