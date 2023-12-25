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В Башкирии одинокая мать погибла от рук многократно судимого убийцы

В Башкирии одинокая мать погибла от рук многократно судимого убийцы

В ноябре 2022 года в Уфе пропала 34-летняя Гульназ А. Она покинула дом своей матери ночью, вызвав такси. Женщина пообещала скоро вернуться, но этого не произошло. Через несколько дней ее тело нашли в съемной квартире на улице Булата Имашева.

Происшествие вызвало много вопросов. Квартира не имела отношения к Гульназ, да и сама цель ее поездки была неясна. Следствие предположило, что она ехала на встречу с кем-то. Но с кем? Этот вопрос долго оставался без ответа.

Подозреваемый - многократно судимый

В декабре следствие заявило о задержании подозреваемого - 34-летнего Динара. Выяснилось, что Гульназ приехала к нему в гости в ту роковую ночь. Они вместе выпивали, а затем женщина потребовала с Динара деньги за подаренный ему телефон.

Это привело Динара в ярость. Он изнасиловал и задушил свою гостью, а тело оставил в квартире. Позже мужчина признался в случившемся.

Любопытно, что Гульназ знала о криминальном прошлом своего убийцы. Динар четырежды попадал под суд за различные преступления. Однажды он забил до смерти своего приятеля вилами. Также его судили за кражу и угон автомобиля.

Суровый приговор убийце

25 декабря 2023 года состоялось оглашение приговора преступнику. Суд приговорил его к 19 годам лишения свободы. Из них 5 лет - отбывание наказания в тюрьме. Остальные 14 лет - в колонии особого режима.

Пока решение суда не вступило в законную силу. Защита Динара может опротестовать приговор. Однако учитывая жестокость преступления, вряд ли смягчение наказания возможно.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Уфа происшествия убийство
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