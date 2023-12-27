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Жителя Уфы приговорили к 8 годам за убийство обидчика матери

Жителя Уфы приговорили к 8 годам за убийство обидчика матери

В Уфе произошло преступление, которое закончилось гибелью человека. 24-летний Данил Файзрахманов, защищая свою мать, до смерти избил 56-летнего мужчину.

Согласно материалам дела, погибший мужчина регулярно приходил к матери Данила, Альбине, и просил у нее деньги. Он даже поднимал на женщину руку. В очередной раз он нагрянул к Альбине ночью, когда рядом оказался ее сын Данил, который был изрядно пьян. Данил выгнал дебошира из квартиры матери и жестоко избил его на улице, нанеся множественные удары по голове и телу.

От полученных травм 56-летний мужчина скончался на месте. Данил скрылся с места происшествия, но вскоре вернулся за оставленной там курткой и был задержан полицией.

Следствие пришло к выводу, что Данил намеревался лишить мужчину жизни, учитывая огромное количество нанесенных им сильных ударов. Судебно-медицинская экспертиза выявила у погибшего множественные травмы и повреждения.

Суд принял во внимание аморальное поведение погибшего, который не раз избивал Альбину. Также выяснилось, что ранее он был осужден за убийство собственного отца.

В итоге Данил Файзрахманов был приговорен к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

В Уфе судят 24-летнего парня, который убил человека, защищая мать

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Следком Башкирии
Теги: Уфа происшествия убийство суд
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