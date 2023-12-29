В Башкирии водителя оштрафовали за то, что он высадил 11-летнего пассажира из автобуса

Несколько недель назад в интернете появилась информация о случае, произошедшем в Башкирии, когда водитель автобуса высадил 11-летнего мальчика на остановке из-за конфликта по оплате проезда. Данный факт заинтересовал прокуратуру Уфимского района, и она решила разобраться в ситуации.

Выяснилось, что инцидент произошёл в ноябре текущего года. Тогда одиннадцатилетний школьник ехал без сопровождения взрослых в автобусе по маршруту «Микрорайон Спутник с. Чесноковка - г. Уфа ». Когда подошло время оплаты проезда, мальчик предъявил транспортную карту «Алга», однако водитель отказался принимать её к оплате. В результате разногласий по этому поводу шофёр остановил автобус на следующей остановке в селе Чесноковка и высадил ребёнка. Пришлось мальчику 40 минут ждать следующий автобус, из-за чего он опоздал в школу.

По итогам проверки происшествия прокуратурой района в отношении водителя были применены меры административного воздействия. Его оштрафовали по факту принудительной высадки несовершеннолетнего из транспортного средства на 5 000 рублей. Помимо этого, руководителю транспортной компании, обслуживающей данный маршрут, было направлено официальное представление о недопущении повторения подобных нарушений.

Автор: Семен Подгорный