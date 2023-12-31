Гороскоп на сегодня, 1 января 2024 года, для всех знаков зодиака

Первая половина дня может принести некоторые сложности в общении и взаимодействии с окружающими. Существует риск негативного влияния извне, кого-то может втянуть в интриги против вас. Будьте бдительны и прислушивайтесь к интуиции – она подскажет верное направление действий. Успех возможен в творческих сферах, могут прийти интересные идеи для реализации.

Во второй половине дня появится шанс решить назревшие практические проблемы, которые долгое время вас беспокоили. Возможно восстановление старых связей, примирение после серьезных конфликтов в отношениях.

Овен

Прежде чем предпринимать какие-либо действия, оцените ситуацию со всех сторон – не навредите кому-либо своими поступками. Любой ущерб, который вы можете причинить другим, впоследствии аукнется для вас. Важно сдерживать эмоции в высказываниях – сегодня легко нечаянно обидеть близкого человека.

Телец

Перед вами могут открыться хорошие возможности, но вы не всегда их замечаете и упускаете шансы. Прислушивайтесь к мудрым советам – кто-то подскажет вам верное направление. Денежных поступлений сегодня ждать не стоит – они произойдут позже по времени.

Близнецы

Вы добьетесь успеха в сложных делах, творчески и нестандартно решите многие задачи. Для вас сегодня нет недостижимых целей – вы прилагаете максимум усилий и времени, воодушевляете окружающих, находите новых единомышленников. Есть шанс оформить выгодную сделку, долгосрочное партнерство.

Рак

За день вы сможете успеть очень много, какими бы объемами дел не пришлось заниматься. Раки чувствуют себя комфортно в любой обстановке, устанавливают контакты и знакомятся с новыми людьми. Во второй половине дня ощутимо снизится жизненный тонус, могут дать о себе знать хронические заболевания, но серьезных проблем со здоровьем не предвидится.

Лев

Очень неблагоприятный день во всех аспектах. Все идет не так, и справиться с негативными тенденциями можно только кардинально меняя свою жизнь. Чем масштабнее будут перемены, тем лучше. Если цепляться за прошлое, рискуете остаться без ничего.

Дева

Появится возможность воплотить в жизнь какой-то давний план. Помогут в этом друзья своевременными действиями и поддержкой. Возможны разногласия с начальством, но полноценный конфликт удастся избежать. Начальник еще какое-то время будет испытывать недовольство, но не отразится это никак на вашем профессиональном положении.

Весы

Превосходный день для работы и решения творческих задач. Вы сконцентрированы на действительно важных целях, действуете самостоятельно, анализируете ситуацию и принимаете верные решения. Представители знака очень энергичны и успевают сделать даже больше, чем планировали изначально.

Скорпион

Потребуются выдержка и самообладание, чтобы не испортить день себе и близким. С утра и до вечера вы можете быть грубы и резки без видимых причин, что не позволит вам успокоиться, даже если кто-то захочет поддержать. Чтобы избежать ссор и скандалов, лучше хорошо выспаться, принять расслабляющую ванну или прогуляться в одиночестве. Это улучшит ваше состояние, вернетесь к людям более спокойным.

Стрелец

Хороший день для творческих натур – приходят новые идеи, вдохновение не покидает с утра до вечера. Тяжело сосредоточиться на однообразной рутинной работе, мысли все время устремлены к чему-то более интересному, что мешает делу и приводит к ошибкам.

Козерог

Удачный день, сулящий позитивные перемены в жизни. Не бойтесь нововведений, всегда проявляйте инициативу – и ваши достижения будут впечатляющими. Высок творческий потенциал.

Водолей

Будьте предельно осторожны – возможны трудности. Вы склонны доверять тем, кто того не заслуживает. Еще одна ваша слабость – неумение отказывать себе, что ведет к серьезным потерям.

Рыбы

День решения личных проблем, преодоления внутренних конфликтов. Окружающим непонятны причины вашего отличного настроения – но дело в том, что вы избавились от груза ненужных переживаний. Вы производите самое благоприятное впечатление на всех, с кем общаетесь – вашей легкости в коммуникации можно позавидовать.

Автор: Семен Подгорный