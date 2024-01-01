С 2024 года в России максимальный возраст призывников увеличен до 30 лет

В Российской Федерации вступил в законную силу нормативный акт, согласно которому увеличивается предельный возраст призывников для прохождения обязательной срочной военной службы с 27 до 30 лет. Данная информация прозвучала в официальном сообщении информационного агентства "Интерфакс".

Нижний порог призывного возраста, то есть 18 лет, остается без изменений. Ранее в российском военном ведомстве сообщили о том, что граждане, которым в 2023 году исполнилось 27 лет, не будут призываться на обязательную срочную службу в 2024 году, а будут направлены в запас.

Кроме того, с 1 января 2024 года вступил в силу указ о повышении максимального возраста для предоставления отсрочки от призыва на военную службу специалистам в области информационных технологий до 30 лет. Данная мера позволит IT-компаниям и организациям удержать ценных высококвалифицированных сотрудников в условиях дефицита IT-кадров.

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Автор: Семен Подгорный