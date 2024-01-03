Массово останутся без прав: поехавших за город водителей ждет настоящий сюрприз

В ближайшие выходные российских автоводителей ожидает неприятный сюрприз. Как стало известно, власти планируют провести масштабную операцию по выявлению должников среди водителей, выезжающих за город.

Сотрудники ГИБДД и службы судебных приставов развернут на всех выездах из городов пункты видеофиксации номерных знаков. С помощью специального оборудования они будут отслеживать машины и сверять данные с базами должников.

В случае обнаружения задолженностей автомобиль будет остановлен, а водителя ожидает длительный опрос, а возможно, и арест транспортного средства. Под удар попадут как не оплатившие штрафы за нарушения ПДД, так и имеющие долги перед налоговой.

По словам источников, мероприятие проводится впервые и направлено на выявление недобросовестных автолюбителей, решивших выехать на природу. Учитывая, что в выходные многие устремляются на дачу или загородный отдых, попасться на крючок рискуют десятки тысяч человек.

Власти надеются таким образом повысить собираемость штрафов и налогов, а также припугнуть должников. Однако многие эксперты считают подобные методы чрезмерным давлением на автоводителей. В любом случае, прежде чем отправляться за город в ближайшие выходные, стоит удостовериться в отсутствии задолженностей.

Автор: Семен Подгорный