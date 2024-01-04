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Запаха уже нет, но за руль пока нельзя: нашли таблицу настоящего «выветривания» алкоголя

Запаха уже нет, но за руль пока нельзя: нашли таблицу настоящего «выветривания» алкоголя

Праздники - это время веселья, радости и, конечно же, отдых за бокалом любимого напитка. Однако стоит помнить, что безопасность на дорогах должна оставаться приоритетом, даже в период торжеств. Поэтому часто возникает резонный вопрос – какой промежуток времени нужно выждать после употребления спиртного, прежде чем садиться за руль?

Сотрудники ГИБДД могут определить содержание алкоголя в крови водителя при помощи специального устройства, которое измеряет концентрацию спирта в миллиграммах на литр крови. Если показатель не превышает 0,16 промилле, штрафных санкций можно избежать. Но если уровень выше этой отметки, виновнику грозят серьезные последствия.

Важный нюанс - скорость выведения алкоголя из организма. Она зависит от ряда факторов: массы тела, объема выпитого, крепости напитков, пола и состояния печени. Чем активнее функционирует печень, тем быстрее продукты распада спирта покидают организм.

К примеру, после литра пива за руль можно садиться не ранее, чем через 5 часов. А после полутора литров пенного напитка следует выждать минимум 7 часов. Пол-литра вина обычно выводится примерно за 8 часов, а 0,7 литра - не меньше 11 часов.

Таким образом, даже при отсутствии запаха алкоголя, вождение в скором времени после застолья может быть опасно. Лучше придерживаться таблицы реальных сроков выведения спиртного из организма и проявлять осторожность ради безопасности на дорогах.

Автор: Семен Подгорный
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