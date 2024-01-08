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Приказ подписан: миллионы водителей смогут ездить с истекшими правами

Приказ подписан: миллионы водителей смогут ездить с истекшими правами

Новость о том, что срок действия водительских прав в России будет продлен на три года, вызвала настоящий ажиотаж среди автолюбителей. Согласно данным, обнародованным представителем МВД, более 5 млн российских водителей в ближайшее трехлетие смогут не беспокоиться о необходимости менять права и проходить через канцелярскую волокиту с медсправками и прочими документами.

Эта льгота коснется как тех, кто управляет автомобилем в личных целях, так и профессиональных водителей, использующих транспортное средство для осуществления трудовой или предпринимательской деятельности. В течение следующих трех лет у них не будет необходимости обновлять «просроченные» права, поскольку срок их действия автоматически продлевается.

Такое решение о пролонгации водительских удостоверений было утверждено постановлением правительства по инициативе МВД России во взаимодействии с Минэкономразвития. Очевидно, что подобная мера позволит более чем 5 миллионам российских автолюбителей в течение предстоящего трехлетия продолжать беспрепятственно садиться за руль и управлять автотранспортом.

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Автор: Семен Подгорный
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