Для тех, кто всё пропустил: восемь главных изменений 2024 года

Наступил 2024 год, пора прощаться с праздничными каникулами и возвращаться к повседневным делам. Многие дают себе обещания начать новую жизнь с наступлением Нового года. Но даже если вы ничего не обещали себе или передумали это делать, жить по-новому вам всё равно придётся. Потому что с начала 2024 года вступает в силу немало новых законов, правил и нормативов.

Индексация выплат и пособий

Новый 2024 год принес с собой повышение прожиточного минимума и ряда социальных выплат. Так, прожиточный минимум на душу населения вырос до 15 453 рублей. Для трудоспособного населения этот показатель составляет 16 844 рубля, для пенсионеров — 13 290 рублей, а для детей — 14 989 рублей. На основе прожиточного минимума рассчитываются различные пособия и выплаты.

Например, размер универсального пособия на ребенка теперь варьируется от 50% до 100% детского прожиточного минимума. То есть минимальное пособие составит 7494 рубля, а максимальное — 14 989 рублей. Для беременных женщин пособие также зависит от сложности жизненной ситуации и теперь варьируется от 8422 до 16 844 рублей.

Кроме того, с 1 января вырос минимальный размер оплаты труда — теперь он равен 19 242 рублям. Работодатели не могут платить работникам меньше этой суммы при полной занятости. Также проиндексирована заработная плата бюджетников из сфер здравоохранения, образования, культуры. Остальным работникам положена индексация в течение года в соответствии с трудовым законодательством.

Изменения пенсионного обеспечения

Для неработающих пенсионеров с 1 января произошло увеличение пенсий на 7,5% в среднем. Размер страховой пенсии по старости после индексации в 2024 году должен в среднем составлять 23,4 тысячи рублей. Однако конкретный размер прибавки зависит от индивидуальных показателей каждого пенсионера.

В апреле аналогично на 7,5% будут проиндексированы социальные пенсии для нетрудоспособных граждан, не имеющих нужного страхового стажа для получения страховой пенсии.

Пенсии работающих пенсионеров в 2024 году по-прежнему не индексируются, как и в предыдущие годы начиная с 2016 года.

Рост цен и тарифов

К сожалению, 2024 год не избежит общего роста цен. По прогнозам Центробанка, инфляция в 2024 году составит 4-4,5%. Ожидается подорожание продуктов питания, напитков, сладостей на 5-20%.

Летом вырастут тарифы на коммунальные услуги — в среднем по России на 9,64%. Максимальный рост — на 15% в Забайкалье, минимальный — на 4% в Хакасии.

Также поднимутся некоторые государственные пошлины. Например, повышены пошлины на оформление и выдачу заграничных паспортов для взрослых и детей.

Произойдет очередное повышение акцизов на алкоголь и табачную продукцию, что неизбежно отразится на розничных ценах. Например, минимальная цена пачки сигарет выросла с 119 до 129 рублей.

Новшества призыва на военную службу

В 2024 году изменились возрастные рамки призывного контингента на срочную службу в армии. Теперь верхняя граница повышена с 27 до 30 лет (нижняя по-прежнему 18 лет).

Также появились нововведения в части оформления первого контракта о службе, вручения повесток через Госуслуги и другие аспекты, связанные с прохождением военной службы.

Новые законы и права граждан

В январе вступил в силу закон о праве россиян на получение кредитных каникул по потребительским кредитам. То есть при снижении дохода можно на полгода приостановить выплату кредита. Ранее такая возможность существовала только для ипотечных кредитов.

Также расширены возможности по получению социальных налоговых вычетов при оплате своего обучения и обучения близких родственников. Например, вычет на образование детей увеличен с 50 000 до 110 000 рублей в год. Kроме того, вычеты теперь можно получать, работая по упрощенной системе налогообложения.

Банки обязаны предупреждать клиентов о рисках невыплат по кредитам. А на портале Госуслуг появилась возможность дать или отозвать согласие на использование персональной биометрической информации.

Изменения правил дорожного движения

Для автовладельцев 2024 год особо кардинальных перемен не несет. Отменен техосмотр, новая версия КоАП пока не принята. Тем не менее, некоторые поправки в законах о безопасности дорожного движения и автомобильных дорогах все-таки ожидаются.

Поддержка семей с детьми

В частности, с 1 апреля появится возможность аннулировать водительские права для отдельных категорий водителей. А с 1 сентября вступят новые требования по установке камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

Государство в последнее время уделяет повышенное внимание стимулированию рождаемости и поддержке российских семей. Поэтому родителей и будущих родителей ждут серьезные изменения различных пособий и выплат.

Так, максимальный размер пособия по беременности и родам теперь составляет 565 562 рубля за 140 дней отпуска по беременности и родам. Эта сумма увеличивается при осложненных родах или рождении сразу нескольких детей.

Кроме того, теперь пособие по уходу за ребенком не отменяют, если человек, осуществляющий уход, возвращается на работу до достижения ребенком полутора лет.

С 1 февраля будет проиндексирован материнский капитал. Также внесены изменения в части получения маткапитала только гражданами РФ и с учетом гражданства детей.

Праздничные и выходные дни

Как и в предыдущие годы, выходные и праздничные дни в 2024 году распределены немного по-новому. Это связано с «переносом» выходных дней, совпадающих с праздниками, на другие даты.

Так, одни из первых «длинных» выходных мы уже отметили в начале января. Впереди нас ждут майские праздники и День России, отпускное лето и прочие замечательные возможности отдохнуть и провести время с семьей и друзьями.

Автор: Семен Подгорный