Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

Новые права можно не получать: ГИБДД ошарашило водителей своим решением

Новые права можно не получать: ГИБДД ошарашило водителей своим решением

Накануне Министерство внутренних дел Российской Федерации приняло долгожданное решение, которое коснется миллионов российских автовладельцев. Было объявлено о внесении поправок в действующее законодательство, регулирующее сроки действия водительских удостоверений.

Согласно постановлению правительства No2269, срок действия прав, истекающих в период с 2024 по 2025 год, будет автоматически продлен на три года без необходимости прохождения дополнительных процедур их переоформления. Данная инициатива была поддержана Минэкономразвития и направлена на упрощение бюрократических процедур для миллионов российских автолюбителей.

Как отметила официальный представитель МВД, это нововведение коснется как обычных водителей, использующих личный транспорт в повседневной жизни, так и профессиональных водителей такси, грузовиков и автобусов.

Теперь автовладельцам, у которых срок действия прав истекает в период до 2025 года включительно, не потребуется тратить время и средства на оформление новых документов. Их права будут продлены автоматически без дополнительных усилий с их стороны.

По оценкам экспертов, данная мера коснется более 5 миллионов российских водителей, у которых в ближайшее время должны были истечь сроки действия водительских удостоверений. Теперь они смогут избежать лишней головной боли и волнений на ближайшие несколько лет.

Для тех, кто всё пропустил: восемь главных изменений 2024 года

Читайте также:

Для тех, кто всё пропустил: восемь главных изменений 2024 года
Автор: Семен Подгорный
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok