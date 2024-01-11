Новые права можно не получать: ГИБДД ошарашило водителей своим решением

Накануне Министерство внутренних дел Российской Федерации приняло долгожданное решение, которое коснется миллионов российских автовладельцев. Было объявлено о внесении поправок в действующее законодательство, регулирующее сроки действия водительских удостоверений.

Согласно постановлению правительства No2269, срок действия прав, истекающих в период с 2024 по 2025 год, будет автоматически продлен на три года без необходимости прохождения дополнительных процедур их переоформления. Данная инициатива была поддержана Минэкономразвития и направлена на упрощение бюрократических процедур для миллионов российских автолюбителей.

Как отметила официальный представитель МВД, это нововведение коснется как обычных водителей, использующих личный транспорт в повседневной жизни, так и профессиональных водителей такси, грузовиков и автобусов.

Теперь автовладельцам, у которых срок действия прав истекает в период до 2025 года включительно, не потребуется тратить время и средства на оформление новых документов. Их права будут продлены автоматически без дополнительных усилий с их стороны.

По оценкам экспертов, данная мера коснется более 5 миллионов российских водителей, у которых в ближайшее время должны были истечь сроки действия водительских удостоверений. Теперь они смогут избежать лишней головной боли и волнений на ближайшие несколько лет.

Автор: Семен Подгорный